تنديد بموقف رئيس حكومة كيبك من علاقة الإرهاب بالإسلام

أثار تعليق رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار على الهجوم بالسكين ضد شرطي أميركي في مطار فلين – ميشيغن والذي نفذه المونتريالي عمر فتوحي ردود فعل نددت بما قاله بشأن علاقة الإرهاب بالإسلام : "لا يمكننا فصل هذا العمل عن الإسلام

المتطرف الذي يروج له بعض أبناء هذه الجماعة الدينية هنا. وأنا أسمع كثيرين من الأئمة هنا يرددون أن هذه الأعمال لا تمثل الإسلام ، ولكن يجب قول هذا بصوت أعلى وبخاصة في ما بينهم خلال مناقشاتهم الدينية والعقائدية".

من أبرز المنددين سماحة الإمام حسن غية الذي أجريت معه مقابلة هاتفية سألته في مستهلها عن سبب انزعاجه من أقوال رئيس الحكومة فأجاب: