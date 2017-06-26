كيبيك: خطة لتقليص استهلاك النفط بـ40% بحلول 2030

أعلنت حكومة كيبيك أنها ستستثمر 1,5 مليار دولار في مشاريع خضراء في السنوات الثلاث المقبلة بهدف تقليص اعتماد المقاطعة على النفط.

وفي هذا الإطار كشف وزير الموارد الطبيعية بيار أركان النقاب عن خطة عمل أولى متفرعة من "السياسة الطاقية 2030" التي أطلقتها حكومة فيليب كويار الليبرالية في كيبيك قبل سنة ونيف.

وتتضمن خطة العمل المذكورة 42 خطوة تسرّع عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، لاسيما إلى الطاقات الكهرومائية والريحية والشمسية وإلى الغاز الطبيعي، بهدف تقليص كمية النفط التي تستهلكها مقاطعة كيبيك بنسبة 40% بحلول عام 2030 والتوقف كلياً عن استهلاك الفحم.

سيارة كهربائية عند نقطة تعبئة (أرشيف) © Radio-Canada / Saïda Ouchaou

ومن بين الخطوات التي تتضمنها الخطة الطلب من "هيدرو كيبيك" (Hydro-Québec)، شركة الكهرباء العامة في مقاطعة كيبيك، بناء خبرة في مجال إنتاج الكهرباء الشمسية، وتحويل أنظمة التدفئة التي لا تزال تعمل على المازوت في 25 ألف مسكن في المقاطعة إلى أنظمة تعمل على طاقات نظيفة بحلول عام 2020، وتشجيع السكان على اقتناء سيارات كهربائية بحيث تصبح 100 ألف منها تسير على طرقات المقاطعة بحلول 2020 أيضاً.

(وكالة الصحافة الكندية)