بكين توافق على وقف كافة أنشطة التجسس الصناعي في كندا

وافقت الحكومة الصينية على وقف أنشطة التجسس الصناعي وعلى الامتناع عن تشجيع سرقة حقوق الملكية الصناعية، وفق ما أفاده اليوم مصدر دبلوماسي في أوتاوا حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء تعهد بكين بوضع حد لسرقة الأسرار الصناعية في إطار اتفاق أشمل، ومتبادَل، في المجاليْن القضائي والأمني.

وجاء في بيان مشترك أن الصين وكندا "اتفقتا على ألّا تقوم أي حكومة بسرقة إلكترونية تطال الملكية الفكرية وألّا تدعم عمداً نشاطاً من هذا النوع".

مصافحة بين رئيس الحكومة الصينية لي كيكيانغ (إلى اليمين) وضيفه رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في 31 آب (أغسطس) 2016 في قصر الشعب في بكين © CP / Adrian Wyld

كما ينص الاتفاق على إنهاء سرقة "الأسرار التجارية أو معلومات تجارية سرية أخرى، بهدف توفير منافع تنافسية لشركات أو قطاعات تجارية".

وأحدث عملية تجسس قامت بها الصين في كندا حصلت عام 2014 وطالت المجلس الوطني للأبحاث في كندا (National Research Council Canada)، وقام بها جهاز عام صيني "شديد التطور" حسب الاستخبارات الكندية.

(وكالة الصحافة الكندية)