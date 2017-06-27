كندا: ظهور السالمونيلا في 4 مقاطعات

أشارت وكالة الصحّة العامّة الكنديّة عن ظهور 7 حالات من السالمونيلا في أربع مقاطعات كنديّة خلال شهري نيسان ابريل وأيّار مايو الماضيين.

وعزت السبب إلى استهلاك الدجاج الطازج والمجلّد، وأضافت بأنّه تمّ نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى وقد تماثلا إلى الشفاء وأنّ معظمهم كانوا في العشرينات من العمر.

وظهرت الحالات في مقاطعات بريتيش كولومبيا والبرتا واونتاريو ونيوبرنزويك.

ويشير بيان وكالة الصحّة العامّة إلى أنّ السالمونيلا الدجاجيّة موجودة في الدجاج النيء ومشتقات الدجاج المجمّد ويدعو إلى اتّباع تعليمات الطهي التي تضمن سلامة استهلاكها.

كما يدعو إلى غسل اليدين بالمياه الساخنة والصابون بعد لمس الدجاج النيء والمجلّد.

وتشير وكالة الصحّة العامّة إلى أنّ الرُضّع والمسنّين والأشخاص الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة هم عرضة أكثر من سواهم للإصابة بالسالمونيلا.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)