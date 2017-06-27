كيبيك واوتاوا: خطّة لحماية نهر سان لوران

وقّعت الحكومة الكنديّة وحكومة كيبيك على اتّفاق جديد في إطار خطّة العمل من أجل نهر سان لوران.

ويستمرّ الاتّفاق خمس سنوات وتمّ رصد 57 مليون دولار لحماية النهر الذي تمّ تصنيفه كموقع تاريخيّ قبل أيّام قليلة.

وتلحظ خطّة العمل تمويل مشاريع للحدّ من الفيضانات والتكيّف مع التغييرات في مستوى المياه الناجمة عن التغيير المناخي.

وتلحظ مشاريع أخرى لحماية التنوّع البيئيّ وضمان استدامة استخدام مياه النهر وجودتها.

و تعود هذه الاتّفاقات بين كيبيك واوتاوا إلى العام 1988 وما زالت حماية النهر تتطلّب الكثير من العمل حسب قول وزيرة البيئة الكنديّة كاترين ماكينا.

ويشير الخبراء إلى العديد من التحدّيات ومن بينها حماية الأنواع الغازية ومن بينها سمك الشبّوط الآسيوي الذي يغزو مياه السان لوران.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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