مغيب الشمس فوق نهر سان لوران

مغيب الشمس فوق نهر سان لوران
Photo Credit: Radio-Canada/Julie Tremblay

كيبيك واوتاوا: خطّة لحماية نهر سان لوران

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 27 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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وقّعت الحكومة الكنديّة وحكومة كيبيك على اتّفاق جديد في إطار خطّة العمل من أجل نهر سان لوران.

ويستمرّ الاتّفاق خمس سنوات وتمّ رصد 57 مليون دولار لحماية النهر الذي تمّ تصنيفه كموقع تاريخيّ قبل أيّام قليلة.

وتلحظ خطّة العمل تمويل مشاريع للحدّ من الفيضانات والتكيّف مع التغييرات في مستوى المياه الناجمة عن التغيير المناخي.

رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار يعلن نهر سان لوران كموقع تاريخي/: Radio-Canada

رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار يعلن نهر سان لوران كموقع تاريخي/: Radio-Canada

وتلحظ مشاريع أخرى لحماية التنوّع البيئيّ وضمان استدامة استخدام مياه النهر وجودتها.

و تعود هذه الاتّفاقات بين كيبيك واوتاوا إلى العام 1988 وما زالت حماية النهر تتطلّب الكثير من العمل حسب قول وزيرة البيئة الكنديّة كاترين ماكينا.

ويشير الخبراء  إلى العديد من التحدّيات ومن بينها حماية الأنواع الغازية ومن بينها سمك الشبّوط الآسيوي الذي يغزو مياه السان لوران.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

روابط ذات صلة:

إعلان نهر سان لوران كموقع تاريخي

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فئة بيئة وحياة حيوانية

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