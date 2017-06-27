رمي 10 ملايين طن من الأسماك سنويا

أفادت دراسة صادرة عن جامعة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي أنه يتم سنويا رمي عشرة ملايين طن من السمك في البحار والمحيطات عبر العالم ، معظمها ميت أو على وشك الموت، ما يشكل عشرة بالمئة من كميات الأسماك التي يتم صيدها، الأمر الذي اعتبره الباحثون هدرا كبيرا للثروات البحرية.

وهذا الهدر ، بحسب أحد المشاركين في الدراسة، مرده إلى كون الصيادين يواصلون صيد الأسماك حتى بعد بلوغ الكوتا المخصصة لهم ، ويعمدون إلى الاحتفاظ بالأسماك الكبيرة ورمي الصغيرة الزهيدة الثمن.

كما تعمد سفن الصيد التجارية إلى رمي الأسماك المريضة أو الصغيرة أو من فصيلة غير مرغوب فيها.

وتفيد الدراسة أن قليلا جدا من الأسماك التي يعاد رميها في البحر تعيش من جديد.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية