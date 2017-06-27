حاميها حراميها

أصدرت محكمة سان جان سور ريشيليو في مقاطعة كيبيك حكما بسجن الموظفة السابقة في الجمارك الكندية ستيفاني ماكليلاند مدة أحد عشر عاما بثلاث تهم : تهمة سماحها بدخول سيارة إلى كندا وفي داخلها 182 كيلوغراما من الكوكايين،

وتهمة استيراد المخدرات وتهمة خيانة الأمانة.

وقال القاضي إنه صُدم جراء الكمية الضخمة من الكوكايين الذي سمحت موظفة الجمارك بدخولها إلى الأراضي الكندية في الثاني من كانون الأول _ ديسمبر 2014 ، عبر معبر لاكول الحدودي.

وفي تفاصيل عملية التهريب، كشفت التحقيقات أن ستيفاني ماكليلاند أرسلت في الثاني من ديسمبر 2014 رسالة نصية إلى المدعو سونندر دينغرا المشتبه بكونه أحد زعماء شبكة لتهريب المخدرات، تعلمه فيها أنها ستكون على معبر "نيكسوس" المخصص للمسافرين الذين يحظون بحق عبور سريع على الحدود. وبعد مرور سبع دقائق على الاتصال وصلت شاحنة صغيرة من طراز بي إم دبليو وعلى متنها راكبان وتوجهت إلى المعبر المحدد حيث سمحت لها الموظفة بالعبور دون التدقيق في جوازات السفر أو تفتيش السيارة.

يذكر أن ستيفاني ماكليلاند في الأربعين من العمر ولها أربعة أولاد في أسرة من معيل واحد.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية