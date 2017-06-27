هل الشرق الأوسط على شفير حرب شاملة؟

هل تخطط الولايات المتحدة لشن هجوم قريب على النظام السوري؟

سؤال يطرح نفسه في أعقاب إعلان الناطق بلسان البيت الأبيض شون سبيسر بأن الحكومة السورية تستعد للقيام بهجوم تستخدم فيه السلاح الكيميائي. وفي حال حصوله فإن الثمن سيكون باهظا.

الإعلان الأميركي أثار تنديدا روسيا وتأييدا فرنسيا وسط تطورات عسكرية وسياسية في المنطقة تهدد بانفجار لا يصب في مصلحة أي من أفرقاء النزاع لأنه قد يكون شاملا ويطال مناطق كانت حتى الآن بمنأى أمني عن الصراع الدائر في العراق وسوريا.

درعا تحت القصف © Alaa Faqir

ضيفنا اليوم الأستاذ يوسف طربوش في قراءة مفصلة للتهديد الأميركياستمعوا