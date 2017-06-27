عمدة كالغاري يلغي عشاء جمع تبرعات لحملته الانتخابية

ألغى عمدة كالغاري نهيد ننشي الدعوة التي كان وجهها لعشرين شخصاً لتناول العشاء معه مساء غد الأربعاء لقاء خمسة آلاف دولار عن كل مدعو بهدف تمويل حملته الانتخابية.

ويشكل هذا المبلغ الحد الأعلى الذي يُسمح للفرد بالتبرع به سنوياً لمرشح في الانتخابات البلدية في كالغاري، كبرى مدن مقاطعة ألبرتا في غرب كندا.

وأقدم ننشي على إلغاء الدعوة بعد تعرضه لانتقادات شديدة بأنه يعطي انطباعاً ببيع الوصول إليه.

فقد رأى عضو المجلس البلدي في كالغاري أندريه شابوت أن ننشي لا يكون منسجماً مع نفسه عندما يبدي معارضته للسقف المذكور من التبرعات ثم يدعو إلى عشاء للاستفادة منه. وشابوت منافس لننشي على منصب العمدة في الانتخابات البلدية المقبلة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

عضو المجلس البلدي في كالغاري أندريه شابوت الذي ينافس العمدة الحالي نهيد ننشي على منصب العمدة في الانتخابات البلدية المقبلة © Radio-Canada

وانتقد كذلك عضو بلدية كالغاري شون شو الدعوة التي كان ننشي قد وجهها، حتى وإن كان المبلغ المطلوب، خمسة آلاف دولار، قانونياً. "لا يبدو الأمر جيداً، إذ يظهر كدفع المال من أجل الحصول على نفوذ"، قال شو.

وننشي مولود في تورونتو عام 1972 وحاصل على بكالوريوس في التجارة من جامعة كالغاري عام 1993 وعلى ماجستير في السياسات العامة من معهد جون كينيدي في جامعة هارفرد الأميركية. وعندما انتُخب عمدة لكالغاري عام 2010 كان أول مسلم يتبوأ هذا المنصب في مدينة رئيسية في أميركا الشمالية. وأعيد انتخابه عمدة لكبرى مدن أغنى مقاطعات كندا بالنفط عام 2013.

(سي بي سي / راديو كندا / راديو كندا الدولي)