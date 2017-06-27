نيو برونزويك: مساواة في رواتب المزيد من موظفات القطاع العام

قامت حكومة مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا بتسوية رواتب ثلاث مجموعات أخرى من موظفات القطاع العام لتتساوى مع رواتب موظفين ذكور يقومون بأعمال قابلة للمقارنة مع تلك التي تقوم بها الموظفات الإناث.

وأعلنت الوزيرة المسؤولة عن المساواة في الرواتب بين الجنسين في حكومة نيو برونزويك الليبرالية كايثي رودجرز أن العاملات في مجال الدعم المهني في المدارس والموظفات المتخصصات في قطاع الصحة وفي العلوم الطبية سيحصلن على زيادات في الأجور بحجم 8,4 ملايين دولار موزعة على عشر سنوات.

مقر الجمعية التشريعية لمقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في فريديريكتون (أرشيف) © Radio-Canada / Michèle Brideau

"من الأساسي تحقيق المساواة في الرواتب كي لا يكون من تمييز في الأجور التي يتقاضاها الناس لقاء عملهم"، قال رئيس مجلس الخزينة في نيو برونزويك روجيه مولانسون في بيان.

وأعدت حكومة نيو برونزويك لغاية الآن ثمان دراسات تحليلية حول المساواة في الرواتب في وظائف تشغلها النساء بصورة خاصة في الإدارات الحكومية وقطاعيْ التربية والصحة.

(راديو كندا)