ترودو: أداء القنّاص الكندي في العراق يستحق أن نحتفل به

أكّد رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو أنّه ينبغي الافتخار بالأداء الذي حقّقه القنّاص في الجيش الكندي في العراق الأسبوع الماضي.

ورأى ترودو فيه الدليل على تميّز القوّات الكنديّة وتأهيلهم وطريقة أدائهم للواجب.

ونفى رئيس الحكومة أن تكون المشاركة الكنديّة في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم "الدولة الاسلاميّة (داعش) في العراق قد تحوّلت إلى مهمّة قتاليّة.

"تتضمّن مهمّة التأهيل والارشاد والدعم التي تشارك فيها قوّاتنا في شمال العراق شقّا للدفاع عن القوّات الكنديّة وشركائنا في التحالف قال رئيس الحكومة جوستان ترودو".

وكانت وسائل الاعلام حول العالم قد تناقلت قبل أيّام خبر الرقم القياسي الذي حطّمه قنّاص من الجيش الكندي في العراق.

وتمكّن القنّاص الذي ينتمي إلى قوّات النخبة من قتل مسلّح من تنظيم داعش على بعد 3540 مترا ليحطّم بذلك الرقم القياسي العسكري العالمي.

وكان توماس مولكير زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الذي يشكّل المعارضة الرسميّة في مجلس العموم الكندي قد أعرب عن قلقه حول ما إذا كانت القوّات الكنديّة تشارك في مهمّات قتاليّة في العراق خلافا لما تدّعيه الحكومة حسب قول مولكير.

ويشير موقع وزارة الدفاع الكنديّة إلى أنّ فرقة العمل المشتركة الثانية تعمل على حماية المصالح الكنديّة ومقاومة الإرهاب داخل البلاد وخارجها.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا نقلا عن وكالة الصحافة الكنديّة)

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