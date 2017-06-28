دعم الطبقة الوسطى قبل الموازنة المتوازنة

رفض رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو تحديد موعد تقديم موازنة متوازنة دون ديون وفضّل، خلال تقديمه جردة بإنجازات حكومته، التركيز على أهمية دعم الطبقة الوسطى ماليا والاستثمار في البنى التحتية لزيادة النمو الاقتصادي في البلاد.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي: "إن نجاح أي اقتصاد يرتكز على الكنديين من الطبقة الوسطى ومن يعملون جاهدين ليكونوا جزءا منها"

وأكد ترودو أن الإجراءات والاستثمارات التي قامت بها حكومته ستترجم بنمو اقتصادي لكن المواطن لن يشعر به إلا على المديين المتوسط والبعيد، وأضاف: " أعتقد أن الكنديين يتفهمون أننا نؤسس سياساتنا على المدى الطويل عندما نقوم باستثمارات في البنى التحتية والنقل العام".

رئيس الحكومة مع وزير المال قبيل تقديم الموازنة © PC / Sean Kilpatrick

وأشار ترودو إلى أن لتخفيف الضرائب عن الطبقة الوسطى انعكاسات فورية تسمح لهم بتحسين ظروف حياتهم على المديين المتوسط والبعيد .

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية