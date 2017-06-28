مخيّم لفرقة كشّافة كنيسة القديسين بطرس وبولص في اوتاوا

مخيّم لفرقة كشّافة كنيسة القديسين بطرس وبولص في اوتاوا
Photo Credit: موقع فرقة الكشّافة

اوتاوا: القيم الكشفيّة تجمع بين شباب الجاليات المهاجرة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 28 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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فرقة كشّافة  كنيسة القديسين بطرس وبولص في اوتاوا حديثة العهد لم يمض على تأسيسها اكثر من سنة.

ورغم ذلك، لم يتردّد القيّمون عليها في مساعدة الأطفال والشباب اللاجئين الواصلين حديثا من سوريا والعراق، كما قال مؤسّس الفرقة ورئيسها الأستاذ جوزف الحاج.

وتلقى الانشطة المختلفة التي تقوم بها فرقة الكشّافة ترحيب الأهل والأولاد على حدّ سواء.

نشاط كشفي لفرقة كشّافة كنيسة القديسين بطرس وبولص في اوتاوا
نشاط كشفي لفرقة كشّافة كنيسة القديسين بطرس وبولص في اوتاوا © موقع فرقة الكشافة

ويتحدّث الجميع معا بثلاث لغات هي الفرنسيّة والانكليزيّة والعربيّة، ويتفاعل الاولاد مع بعضهم البعض ويتعلّم الواصلون حديثا لغتي كندا الرسميّتين  أي الفرنسيّة والانكليزيّة، ويعزّز الذين وُلدوا هنا لغتهم العربيّة.

ويشكّل النشاط الكشفي فضلا عن ذلك متنفّسا للأولاد الذين عانوا في بلدهم الأصلي من ويلات الحرب التي تركت بصماتها على اوضاعهم النفسيّة.

حول نشاط فرقة كشّافة كنيسة القديسين بطرس وبولص للروم الملكيّين اجريت حديثا مع المؤسّس ورئيس الفرقة جوزف الحاج.

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