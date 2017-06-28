معركة الموصل: بداية نهاية “الدولة الإسلامية”؟

سقوط الموصل القديمة مسألة أيام، بحسب قادة الوحدات العراقية التي تحكم سيطرتها على آخر مواقع "الدولة الإسلامية" في العراق من ثلاثة محاور: المحور الشمالي حيث قوات الفرقة 16، محور الوسط حيث تشكيلات مكافحة الإرهاب ومحور الجنوب الذي تسيطر عليه الشرطة الاتحادية.

وكما في كل الحروب، فالسكان المدنيون يتحولون إما إلى رهائن وإما إلى دروع بشرية وهم في أوضاع يرثى لها جراء سوء التغذية وتعرضهم اليومي للقصف والخوف والقتل على أيدي المهاجمين والمدافعين على حد سواء.

معارك الموصل © ? Goran Tomasevic / Reuters

آخر تطورات المعركة الحاسمة ومعاناة السكان المدنيين في التقرير التالي:

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