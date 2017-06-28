نقل 134 كلبا من فصيلة البيتبول إلى خارج كيبيك

قامت منظمة الرفق بالحيوان في كيبيك بنقل 134 كلبا من مقاطعة كيبيك إلى بعض المقاطعات الكندية الأخرى وحتى إلى بعض المدن الأميركية، وذلك في أعقاب صدور القانون الجديد الذي يمنع وجود الكلاب من فصائل البيتبول الثلاث في المقاطعة. ولا يقتصر المنع على هذه الفصيلة إنما على كل كلب يتعدى وزنه العشرة كيلوغرامات.

منظمة الرفق بالحيوان © Radio-Canada

وأكدت منظمة الرفق بالحيوان في مونتريال أنها تتوقع استقبال عدة كلاب ممنوعة بحسب القانون خلال فترة تغيير المساكن مطلع الأسبوع المقبل ، وهي تستقبل عادة ستمئة حيوان شهريا وكانت، قبل صدور القانون في كيبيك، تستقبل ما بين خمسين وسبعين كلبا من فصيلة البيتبول سنويا من مقاطعة أونتاريو التي كانت أول مقاطعة كندية منعت تواجد تلك الفصيلة من الكلاب على أراضيها عام 2005.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية