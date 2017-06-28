تعزيز الإجراءات الأمنية بمناسبة يوم كندا الوطني

قالت وزارة السلامة العامة الكندية إنها عززت الإجراءات الأمنية في العاصمة الفدرالية أوتاوا بمناسبة يوم كندا الوطني الذي يصادف الأول من تموز (يوليو).

ووُضعت حواجز أمنية ضخمة في محيط المكان الذي سيشهد الاحتفال الرئيسي بالعيد الوطني، وسينتشر فيه عناصر من الشرطة مدججون بالسلاح، حسب وزارة السلامة العامة.

"تقوم أجهزة الشرطة والاستخبارات بكل ما يلزم من أجل حماية الناس"، أكد اليوم رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو.

أوتاوا ليلاً في عيد كندا في الأول من تموز (يوليو) 2015 © twitter.com/love_ottawa

وتتخذ السلطات الكندية إجراءات أمنية غير مسبوقة في أوتاوا هذه السنة، بعد سلسلة الهجمات الأخيرة التي ضربت أوروبا. واستُنفرت لهذه الغاية الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) وشرطة أونتاريو وشرطة أوتاوا وجهاز الاستخبارات ووحدات مكافحة الإرهاب.

ومن المنتظر أن يحضر إلى أوتاوا في الأول من تموز (يوليو) نصف مليون شخص للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الذي يصادف هذه السنة الذكرى الـ150 لتأسيس الاتحادية الكندية.

(أ ف ب)