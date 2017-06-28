أوتاوا تطلب من الاتحاد الأوروبي تطبيق اتفاق التبادل الحر مؤقتاً

طلب رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تطبيق اتفاق التبادل الحر بين الجانبيْن بشكل مؤقت "بأسرع وقت ممكن"، وفق ما أفادته اليوم وكالة الصحافة الفرنية نقلاً عن فريق ترودو.

"أوصى رئيس الحكومة ترودو بحماسة بأن يُطبَّق الاتفاق بصورة مؤقتة بأسرع وقت ممكن كي تتحقق نتائجه" لكافة الشركاء المعنيين، كما جاء في محضر الحديث الهاتفي بين ترودو ويونكر.

ووقعت كندا والاتحاد الأوروبي على اتفاق التبادل الحر المعروف بـ"الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل" (CETA) في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وصادق عليه فيما بعد البرلمانان الكندي والأوروبي.

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (أرشيف) © Darrin Zammit Lupi / Reuters

ويمكن بدء تطبيق الاتفاق قريباً حتى قبل أن توقع عليه برلمانات كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويوم الاثنين قال دبلوماسي أوروبي آثر عدم الكشف عن اسمه إن دخول الاتفاق حيز التنفيذ هو "مسألة أسابيع".

وفي حوارهما الهاتفي اليوم تناول ترودو ويونكر "المراحل المقبلة" لتنفيذ الاتفاق.

ويبرر ترودو مطالبته بتطبيق مؤقت وسريع للاتفاق بـ"الدور الهام الذي سيؤديه "الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل" من خلال زيادة عدد الوظائف وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوفير أسواق جديدة" للشركات على ضفتيْ الأطلسي.

(أ ف ب)