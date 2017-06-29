الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال في زيارة لكندا

يصل الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر في وقت لاحق اليوم إلى كندا في زيارة يستهلاّنها من إقليم نونافوت في الشمال الكندي الكبير.

ومن المقرّر أن يعقد الأمير تشارلز لقاءات مع أبناء السكّان الأصليّين للبحث في إنعاش الاينوكتيكوت وهي لغة قبائل الاينويت.

كما يلقي خطابا في الجمعيّة التشريعيّة في ايكالويت ويحضر حفلا تقليديّا تتخلّله إضاءة "كوليك" التقليديّة وعروض موسيقيّة واستعراض لفرقة الحرس الكنديّ.

ويقيم بيتر تابتونا رئيس حكومة نونافوت احتفالا رسميّا للأمير تشارلز وزوجته كاميلا في متنزّه سيلفيا غرينيل .

وتقول جيني آريك كولواك الناشطة في الدفاع عن لغة الاينويت إنّ الجزء الأهمّ من زيارة الأمير تشارلز لإقليم نونافوت ليست في اللقاءات التي يجريها مع أبناء الاقليم بل في المباحثات التي يجريها لإنعاش لغة الاينويت.

وكانت كولواك قد التقت الأمير تشارلز العام الماضي في إطار زيارة قامت بها بعثة من أبناء قبيلة اينويت إلى ويلز للبحث في إنعاش لغة القبيلة.

ويوم السبت، يينتقل الأمير تشارلز إلى اوتاوا حيث يلقي خطابا خلال الاحتفالات التي تجري بمناسبة عيد كندا الوطني وفي ذكرى مرور 150 عاما على تأسيس الاتّحاديّة الكنديّة.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)