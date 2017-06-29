فيروس الفدية الخبيثة: الهجمات الالكترونيّة مرشّحة للاستمرار

تعرّضت العديد من الشركات حول العالم لهجوم الكتروني تسبّب في عرقلة الأعمال وأصاب العديد من القطاعات بالشلل.

وقد ضرب الفدية الخبيثة الالكتروني أنظمة تشغيل الحواسيب في نحو 150 دولة حول العالم.

ويبدو أن الفايروس انطلق من اوكرانيا وامتدّ إلى روسيا ومنها إلى الولايات المتّحدة ودول في اوروبا من بينها فرنسا والدانمارك.

وجاء الهجوم بعد نحو شهر على هجوم الكتروني تسبّب به فيروس وانا كراي Wanacry الذي اخترق آلاف الحواسيب حول العالم.

وانتشر فيروس الفدية الخبيثة بسرعة، ويطالب قراصنة الملوماتيّة ضحاياهم بدفع فدية ماليّة بقيمة 300 دولار بالعملة الافتراضيّة بيتكوين وإلاّ تعرّض حاسوبهم للتدمير.

ويرى ستيف واترهاوس مسؤول أمن المعلوماتيّة في وزارة الدفاع الكنديّة أنّ الهجوم الالكتروني خبيث وينصح بإطفاء جهاز الكومبيوتر في حال تعرّضه للهجوم.

ويشير إلى أنّ ما من احد بمأمن من الفيروس الذي يمكن أن ينتشر في أيّ مكان وببسرعة.

ويكفي أن يصل بريد الكتروني خبيث إلى إحدى المؤسّسات لينتشر بسرعة وتنتقل عدواه إلى كلّ الحواسيب.

ويقول الخبير في الأمن المعلوماتي كريستوف بودو إنّ كلفة خلق الفيروسات الالكترونيّة هي ادنى بكثير من الفوائد التي يجنيها القراصنة منها.

وطالما ظلّت الحال على ما هي عليه، يمكننا أن نتوقّع المزيد من الهجمات الالكترونيّة في المستقبل.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)