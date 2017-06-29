توقيف متهم باختلاس تسعة ملايين دولار من مصرف مونتريال

ألقت شرطة مونتريال وجهاز التحقيق في الاختلاسات المالية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في مدينة بروسار في ضاحية مونتريال الجنوبية على مدير الخدمات المالية السابق في مصرف مونتريال، بسام سلمان، المتهم باختلاس حوالي تسعة ملايين دولار من حسابات زبائن المصرف بين العامين 2004 و2012 بواسطة وثائق مزورة وتحويلات مالية دون إذن الضحايا ووعده إياهم بنسبة مردود مرتفعة لتلك الاستثمارات. ويبدو أنه استعمل الأموال المختلسة في شراء منازل وسيارات فخمة.

مصرف مونتريال © CBC

وكان سلمان غادر كندا عام 2012 ورفع المصرف شكوى ضده لدى الشرطة في العام التالي كما رفع دعوى بملاحقته بمبلغ مليونين وثمانمئة ألف دولار . وقد قام المصرف بتعويض ثلاثة من ضحاياه.

هذا وتمكنت الشرطة من توقيفه في بروسار في أعقاب عودته من لبنان الأسبوع الماضي ومن ثم أطلقت سراحه بعد حجز جواز سفره.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية