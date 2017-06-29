مصرف مونتريال - الخدمات المالية

مصرف مونتريال - الخدمات المالية
Photo Credit: Nathan Denette/Canadian Press

توقيف متهم باختلاس تسعة ملايين دولار من مصرف مونتريال

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الخميس 29 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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ألقت شرطة مونتريال وجهاز التحقيق في الاختلاسات المالية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في مدينة بروسار في ضاحية مونتريال الجنوبية على مدير الخدمات المالية السابق في مصرف مونتريال، بسام سلمان، المتهم باختلاس حوالي تسعة ملايين دولار من حسابات زبائن المصرف بين العامين 2004 و2012 بواسطة وثائق مزورة وتحويلات مالية دون إذن الضحايا ووعده إياهم بنسبة مردود مرتفعة لتلك الاستثمارات. ويبدو أنه استعمل الأموال المختلسة في شراء منازل وسيارات فخمة.

مصرف مونتريال
مصرف مونتريال © CBC

وكان سلمان غادر كندا عام 2012  ورفع المصرف شكوى ضده لدى الشرطة في العام التالي كما رفع دعوى بملاحقته بمبلغ مليونين وثمانمئة ألف دولار . وقد قام المصرف بتعويض ثلاثة من ضحاياه.

هذا وتمكنت الشرطة من توقيفه في بروسار في أعقاب عودته من لبنان الأسبوع الماضي ومن ثم أطلقت سراحه بعد حجز جواز سفره.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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