كيبيك: استراتيجية جديدة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

في إطار الدعم الحكومي لتحقيق المساواة المنشودة، أعلنت وزيرة أوضاع المرأة في حكومة كيبيك ليز تيريو صباح اليوم استراتيجية حكومة كيبيك "لتسريع الوصول إلى المساواة في مختلف الميادين والمناطق"

وتعتزم الحكومة تركيز جهودها في قطاعات تعاني فيها المرأة من التفرقة واللامساواة من مثل بعض الجاليات المهاجرة والنساء المسنات والمعوقات جسديا وفي أوساط المجتمعات الفقيرة. كما تشمل الاستراتيجية الجديدة مكافحة العنف الذي تتعرض له المرأة والمساواة في عدد الوظائف في قطاعات تعمل فيها غالبية من الرجال. واعتبرت الوزيرة أن مسؤولية تحقيق هذه المساواة تقع على عاتق الجميع وبخاصة الرجال:

" الرجال جزء من المشكلة وعليهم أن يكونوا جزءا من الحل"

تفاصيل المبادرة وموقف مجلس أوضاع المرأة منه في التقرير التالياستمعوا