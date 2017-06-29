ألبرتا مديونة للمرة الأولى منذ 17 عاماً

أنهت مقاطعة ألبرتا في غرب كندا السنة المالية 2016 – 2017 بدين بلغ 33,3 مليار دولار وفق ما جاء في تقرير سنوي صدر اليوم.

ويفيد التقرير أن إجمالي الدين العام الذي يشمل دين مقاطعة ألبرتا وسلطة التمويل الرأسمالي في ألبرتا (Alberta Capital Finance Authority) بلغ 49,6 مليار دولار في نهاية السنة المالية المذكورة. وسلطة التمويل الرأسمالي تتبع حكومة ألبرتا وتقرض بلديات المقاطعة من أجل تمويل مشاريع البنى التحتية لديها.

ويشكل هذا الأمر منعطفاً في أغنى مقاطعات البلاد بالنفط، فلأول مرة منذ السنة المالية 1999 – 2000 تكون أصولها المالية الصافية سلبية وبقيمة 8,9 مليارات دولار.

رئيسة حكومة الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا، راتشل نوتلي (أرشيف) © Radio Canada

وأنهت المقاطعة السنة المالية 2016 – 2017 بعجز بلغ 10,8 مليارات دولار، أي أكثر بـ263 مليون دولار مما كان متوقَّعاً.

وزير المالية في حكومة الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، في إدمونتون جو سيسي عزا هذه الأرقام إلى تراجع أسعار النفط وإلى الخسائر الناجمة عن حريق غابات فورت ماكموري في شمال شرق ألبرتا عام 2016.

يُذكر أن الحريق اندلع في 30 نيسان (أبريل) 2016 في محيط فورت ماكموري، عاصمة الرمال الزفتية (النفطية) في كندا. ولم تتم السيطرة عليه بشكل كامل سوى في 5 تموز (يوليو) 2016 بعد أن التهمت نيرانه 5900 كيلومتر مربع من الغابات وقضت على 10% من مباني المدينة ومساكنها. وتسبب الحريق بنزوح نحو من 100 ألف نسمة، هم كافة سكان فورت ماكموري وبعض سكان الجوار، وأجبر شركات النفط على وقف الإنتاج لبعض الوقت.

(سي بي سي / راديو كندا)