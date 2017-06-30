جون هورغان زعيم الديمقراطيّين الجدد في بريتيش كولومبيا في مقرّ الحكومة في 29-06-2017/Chad Hipolito/Canadian Press)

جون هورغان زعيم الديمقراطيّين الجدد في بريتيش كولومبيا في مقرّ الحكومة في 29-06-2017/Chad Hipolito/Canadian Press)

بريتيش كولومبيا: الحزب الديمقراطي الجديد من المعارضة إلى السلطة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الجمعة 30 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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بعد ستّ عشرة سنة على وجوده على رأس السلطة، خسرت حكومة الحزب الليبرالي  المحلّي في بريتيش كولومبيا التصويت على الثقة بعد نحو شهرين على الانتخابات التشريعيّة التي جرت في المقاطعة.

فقد فازت حكومة كريستي كلارك الليبراليّة بأقليّة  43 مقعدا في الانتخابات  التي جرت في التاسع من شهر أيّار مايو الفائت.

وأسفر التحالف بين الحزب الديمقراطي الجديد وحزب الخضر عن أغلبيّة 44 مقعدا في الجمعيّة التشريعيّة، وفقدت الحكومة الليبراليّة المحليّة في التصويت على الثقة الذي طرحه زعيم الديمقراطيّين الجدد جون هورغان.

"اريد أن أنكبّ بأسرع وقت على تشكيل حكومة وهيكليّة حكوميّة لكي نتمكّن من تحقيق التقدّم في القضايا الأساسيّة التي تهمّ المواطنين قال جون هورغان".

وفي طليعة الاهتمامات كما قال، أزمة مخدّر الفانتانيل التي تواجه المقاطعة فضلا عن ملفّي خشب البناء والنظام التعليمي في بريتيش كولومبيا.

رئيسة حكومة بريتيش كولومبيا السابقة كريستي كلارك
رئيسة حكومة بريتيش كولومبيا السابقة كريستي كلارك © PC/JONATHAN HAYWARD

وأكّد اندرو ويفر زعيم حزب الخضر من جهته أنّه "اصبح لدينا حكومة مدعومة من الخضر ، تضع المواطنين في الأولويّة وستوفّر سياسات جيّدة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأشارت رئيسة الحكومة وزعيمة الليبراليّين كريستي كلارك إلى أنّها طلبت من نائبة الحاكم العام في المقاطعة جوديت غيشون حلّ الجمعيّة التشريعيّة والدعوة إلى انتخابات، لكنّ غيشون آثرت إعطاء الفرصة للحزب الديمقراطيّ الجديد ولزعيمه جون هورغان لتشكيل الحكومة.

وقدّمت كلارك تهانيها "الحقيقيّة والصريحة " كما قالت لرئيس الحكومة الجديد جون هورغان.

(راديو كندا الدولي/سي بي سي/راديو كندا)

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