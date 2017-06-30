اونتاريو: بيتزا خاصّة بعيد كندا المئة والخمسين

قرّر الكندي بوب ابوميز الاحتفال على طريقته الخاصّة بعيد كندا المئة والخمسين.

ويقول صاحب مطعم البيتزا في وندسور في مقاطعة اونتاريو إنّه فكّر مليّا في كيفيّة إعداد بيتزا بالمناسبة وخطر بباله إعداد قطعة على شكل علم كندا وتقديمها للمشرّدين.

وقال إنّ طريقة إعداد البيتزا تطلّبت الجهد ليكون حجمها مناسبا للفرن وليكون شكلها قريبا من العلم الكندي قدر المستطاع.

وأعدّ اربعة من البيتزا قدّمها لمئتي شخص في مؤسّسة داون تاون ميشن Downtown Mission الخيريّة في مدينة وندسور.

علم كندا باللونين الأحمر والأبيض © Radio-Canada / Isabelle Plamondon

وأشار إلى أنّه استخدم مواد ملوّنة للأطعمة ليكسب العجينة اللون الأحمر الموجود في علم كندا.

"تنقّلت كثيرا حول العالم وشاهدت الكثير. إنّه أفضل بلد في العالم. تعمل بجدّ وتزدهر وهذا أفضل مكان للاستقرار قال بوب ابو ميز".

و يقول ابوميز الذي هاجر من ليبيا إلى كندا عام 1981 إنّه أراد أن يردّ للمجتمع الكندي الذي ساعده في تحقيق النجاح في عمله.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)