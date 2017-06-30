الاحتفال بعيد كندا الوطني وسط إجراءات أمنية مشددة

عزّز جهاز شرطة العاصمة أوتاوا والشرطة الملكية الكندية تواجد قوات الأمن وانتشارها في محيط البرلمان الكندي عشية الاحتفال بعيد كندا الوطني والذكرى المئة والخمسين لتأسيس الفيديرالية الكندية. كما تم إقفال عدة شوارع تؤدي إلى البرلمان ونصب الجندي المجهول بعوائق إسمنتية لعدم تمكين السيارات والشاحنات من القيام بعمليات إرهابية.

وأكد قائد شرطة البرلمان شارل بوردولو إن كل الإجراءات الأمنية تم وضعها لضمان سلامة المشاركين في الاحتفالات وأن أجهزة الأمن مستعدة لمواجهة كافة الاحتمالات. وأشار إلى أنه تم نشر عدد كبير من عناصر الشرطة في نقاط استراتيجية وسيتم تفتيش كافة المشاركين في الاحتفالات ودعا المواطنين إلى عدم التخوف من تلك الإجراءات الأمنية وأن حقوقهم لن تُمس.

على صعيد آخر تم إنشاء مستشفى ميداني ونصبت خِيَم عسكرية مجهزة بطاقم طبي من حوالي خمسين طبيبا وممرضا ومسعفا لمواجهة أي احتمال وقوع أعمال إرهابية.

هذا ويتوقع مشاركة حوالي نصف مليون مواطن في الاحتفالات التي سيحضرها كبار المسؤولين الرسميين يتقدمهم ولي العهد البريطاني الأمير شارلز وزوجته وحاكم كندا العام ورئيس الحكومة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية