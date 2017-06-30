ترودو يزور خيمة السكان الأصليين

قام رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو صباح اليوم الجمعة بزيارة مفاجئة إلى الخيمة التي نصبها متظاهرون من السكان الأصليين على هضبة البرلمان الفيديرالي في أوتاوا. والتقى أربعة من المتظاهرين لحوالي عشرين دقيقة خرج بعدها ليعلن أنه حمل إليهم "رسالة احترام ومصالحة".

من جهتهم أعرب المتظاهرون عن ارتياحهم النسبي للقاء الذي جمعهم برئيس الحكومة وقالت إحدى المتظاهرات من السكان الأصليين: "نحن مسرورون لكونه قصد لقاءنا وأثنى على ما نقوم به . لم يكن هدفنا لقاء رئيس الحكومة إنما أن يتم الاعتراف بأننا هنا على أرض أجدادنا من قبائل الألغونكان".

© Site des Algonquins de Pikwàkanagàn

وكان عدد من السكان الأصليين نصبوا يوم الأربعاء الماضي خيمة على بعد 300 متر عن المسرح الذي ستجري عليه الاحتفالات غدا في ساحة البرلمان وذلك للتنديد بأوضاعهم الاجتماعية اللاإنسانية ولتحسيس المشاركين في احتفالات الذكرى المئة والخمسين لتأسيس كندا بأهمية السكان الأصليين ودورهم في تاريخ كندا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية.