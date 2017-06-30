العطاءات والعمل الطوعي للوطنيْن، الأم والمُختار طوعاً

إنها سنة حصاد وفير لضيفتنا داليا الشافعي مصطفى، وهي عالمة نفس وإعلامية كندية مصرية. فهي نالت أمس في فانكوفر واحدة من الجوائز الـ25 التي منحها "رويال بنك أوف كندا" (Royal Bank of Canada)، أكبر المصارف الكندية، للمهاجرين في كل أنحاء كندا تقديراً لعطاءاتهم التي ساهمت بـ"تغيير وجه كندا بشكل إيجابي".

منح مصرف "رويال بنك" الجائزة لـ25 مهاجراً فقط من كل أنحاء كندا © Dahlia ElShafie-Mostafa

وسبق لداليا الشافعي مصطفى، المهندسة التي تخصصت في علم النفس الإرشادي (Counseling Psychology) وتعد رسالة دكتوراه في علوم التنمية البشرية والقيادة وتطوير الذات (Leadership Policy and Change)، أن نالت في آذار (مارس) الفائت جائزة وكالة "خدمات المهاجرين في كالغاري" (Immigrant Services Calgary) للعام 2017 عن فئة "الخدمة المجتمعية" (Community Service) تقديراً لعطاءاتها للناس في محيطها ومن ضمنهم لاجئون سوريون استقروا في كالغاري، كبرى مدن ألبرتا في غرب كندا، حيث تقيم مع عائلتها. كما أنها نالت وسام حاكم كندا العام للعمل الطوعي.

اتصلتُ بالسيدة داليا الشافعي مصطفى اليوم قبل ساعات معدودة من ركوبها الطائرة متوجهة إلى مصر، الوطن الأم، للمشاركة في مؤتمر تكريمي لها ولأكثر من 30 عالمة وخبيرة أخرى من مصريّي المهجر ينعقد في القاهرة في الثاني والثالث من تموز (يوليو) تحت عنوان "مصر تستطيع - بالتاء المربوطة".