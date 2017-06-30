أسبوع ارتفاع للدولار الكندي وتراجع لبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 77,06 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,23 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و1,69 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، ليكون بالتالي قد أنهى الأسبوع مرتفعاً بنسبة 2,24%.

والدافع الرئيسي للارتفاع في سعر الدولار الكندي هذا الأسبوع كان إشارة جديدة من بنك كندا (المصرف المركزي) عن اقتراب رفعه الفائدة الأساسية. ومن المقرر أن يصدر بنك كندا في 12 تموز (يوليو) قراراً حول سعر الفائدة الأساسي، الثابت على 0,50% منذ تموز (يوليو) 2015.

بورصة تورونتو (ارشيف) © CP / Frank Gunn

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15182,19 نقطة، بتراجع 31,23 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس و137,37 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، ليكون بالتالي قد أنهى الأسبوع متراجعاً بنسبة 0,9%، بعد إنهائه الأسبوع الفائت على ارتفاع بنسبة 0,84%.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم آب (أغسطس) المقبل على 46,04 دولاراً أميركياً، بارتفاع 1,11 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس و3,03 دولارات أميركية عن سعر إغلاقه يوم الجمعة الفائت، مسجلاً بالتالي ارتفاعاً بنسبة 7,04% هذا الأسبوع بعد تسجيله تراجعاً في الأسابيع السابقة جراء المخاوف من استمرار ارتفاع معروض النفط العالمي.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)