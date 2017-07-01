Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

أرقام الأسبوع المنتهي يوم السبت 01-07-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 1 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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برنامج أرقام  الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار احمراني. يتضمّن البرنامج محموعة من الأخبار في أرقام تدور حول شؤون متنوّعة.

الاتّحاد الوطني للهوكي: اللاعب صاحب الأجر الأعلى:

استحقّ لاعب الهوكي كونور ماكديفيد لقب أفضل لاعب في الاتّحاد الوطني للهوكي، وها هو اليوم يصبح اللاعب صاحب الأجر الأعلى في الاتّحاد.

فاللاعب الشاب  البالغ 20 عاما من العمر،  هو على وشك التوقيع على عقد لمدّة 8 سنوات مع فريق أويلرز للهوكي من مدينة ادمنتون.

وتبلغ قيمة العقد 106 ملايين دولار ما يعني أنّ ماكديفيد سيتقاضى سنويّا مرتّبا قيمته 13،25 مليون دولار.

ويدخل الاتّفاق حيّز التطبيق في موسم 2018- 2019، كما يقول جيف جاكسون مدير أعمال ماكديفيد.

لاعب الهوكي كونور ماكديفيد من فريق اويلرز (إلى اليمين) /Jason Franson/CP

لاعب الهوكي كونور ماكديفيد من فريق اويلرز (إلى اليمين) /Jason Franson/CP

ولم يعط  جاكسون أيّة تفاصيل حول مضمون الاتّفاق، الذي نقلته وسائل إعلام مختصّة في الرياضة.

و كونور ماكديفيد مولود في نيوماركت في مقاطعة اونتاريو وتألّق بسرعة في اوساط الهوكي وهي اللعبة الشعبيّة  الثانية في كندا إلى جانب البيسبول.

وأصبح  ماكديفيد خامس لاعب خلال العشرين سنة الماضية من بين الذين سجّلوا  30 هدفا و70 مساعدة على تسجيل هدف، على غرار لاعبين متألّقين من أمثال سيدني كروسبي وماريو لوميو ويارومير ياغر.

وحاز على العديد من الجوائز من بينها جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعب يجمع الأهداف والمساعدة على تحقيق هدف.

ويمثّل مرتّبه 17 بالمئة من الكتلة النقديّة لفريق أويلرز.

عمدة كالغاري نهيد ننشي في تموز (يوليو) 2013 عند وصوله إلى مهرجان
عمدة كالغاري نهيد ننشي في تموز (يوليو) 2013 عند وصوله إلى مهرجان "ستامبيد" الشهير في مدينته في نسخته السنوية الـ101 (Calgary Stampede) وهو مهرجان يحيي تقاليد ركوب الخيل وسائر تراث رعاة البقر © CP/Jeff McIntosh

خمسة آلاف.
بالدولارات.
هذا هو المبلغ الذي كان على كل واحد من المدعوين العشرين إلى عشاء مع عمدة كالغاري نهيد ننشي تسديده بهدف تمويل حملة ننشي الانتخابية.

لكن ننشي ألغى الدعوة بعد تعرضه لانتقادات شديدة بأنه يعطي انطباعاً ببيع الوصول إليه والاجتماع به.

ويشكل هذا المبلغ، خمسة آلاف دولار، الحدَّ الأعلى الذي يُسمح للفرد بالتبرع به سنوياً لمرشح في الانتخابات البلدية في كالغاري، كبرى مدن مقاطعة ألبرتا في غرب كندا.

ورأى عضو المجلس البلدي في كالغاري أندريه شابوت أن ننشي لا يكون منسجماً مع نفسه عندما يبدي معارضته للسقف المذكور من التبرعات ثم يدعو إلى عشاء للاستفادة منه. وشابوت منافس لننشي على منصب العمدة في الانتخابات البلدية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وانتقد كذلك عضو بلدية كالغاري شون شو الدعوة التي كان ننشي قد وجهها، حتى وإن كان المبلغ المطلوب، خمسة آلاف دولار، قانونياً. "لا يبدو الأمر جيداً، إذ يظهر كدفع المال من أجل الحصول على نفوذ"، قال شو.

وننشي مولود في تورونتو عام 1972 وحاصل على بكالوريوس في التجارة من جامعة كالغاري عام 1993 وعلى ماجستير في السياسات العامة من معهد جون كينيدي في جامعة هارفرد الأميركية. وعندما انتُخب عمدة لكالغاري عام 2010 كان أول مسلم يتبوأ هذا المنصب في مدينة رئيسية في أميركا الشمالية. وأعيد انتخابه عمدة لكبرى مدن أغنى مقاطعات كندا بالنفط عام 2013.

فيسبوك
فيسبوك © Getty Images/JUSTIN TALLIS

ملياران

ملياران هو عدد الذين يتصفحون موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي كل شهر. وكان العدد بلغ مليار متصفح في تشرين أول _ أوكتوبر عام 2012 بعد مرور ثماني سنوات على تأسيسه عام 2004 .

أما أرباح الشركة فبلغت ثلاثة مليارات دولار خلال الفصل الأول من السنة الحالية إي بارتفاع بنسبة ستة وسبعين بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي وبلغ رقم أعمالها أو حجم إيراداتها في فصل واحد ثمانية  مليارات دولار، بارتفاع بنسبة تسعة وأربعين بالمئة.

علما أن المؤسسة تجني مبلغ أربعة دولارات عن كل مستعمل في العالم جراء الدعايات المنشورة على صفحات الفيس بوك.

هذا وباتت شركة فيسبوك في المرتبة الخامسة لكبرى الشركات في البورصة بعد أبل وغوغل وميكروسوفت وأمازون ، وكلها تتعاطى في تكنولوجيا التواصل والاتصال الحديثة، وحلت محل كبريات الشركات والمؤسسات التقليدية كجينيرال موتورز وول مارت وسواها التي كانت تتصدر القائمة لسنوات قليلة خلت.

© Facebook
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