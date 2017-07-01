google

Photo Credit: EMMANUEL DUNAND

أكبر محرك في العالم للبحث عن شغل على الانترنت

من إعداد زبير الجازي | barid@rcinet.ca
السبت 1 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

Google for Jobs، أكبر محرك في  العالم  للبحث عن الوظائف على الانترنت. وهي خدمة جديدة أطلقتها شركة جوجل لمساعدة الباحثين عن شغل.

ويتميز محرك البحث Google for Jobs بإحصائه لكافة الإعلانات المنشورة على الإنترنت بما فيها الإعلانات الموجودة على المواقع المعروفة مثل

Linked In

و

CareerBuilder

و

Monster

وهو عمل قام به بصفة جزئية بعض المواقع المختصة في البحث عن الشغل مثل الموقع الكندي

Eluta

و موقع

Indeed

ويقوم  Google for Jobs بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و تاريخ ابحار المستخدم بإعداد سجل بطريقة آلية تسمح بأشعار بصفة آنية الباحث عن العمل عن فرص شغل شاغرة قد تلبى احتياجاته.

ويشتغل  Google for Jobs بطريقة مبسطة على منوال محرك البحث جوجل ويمكن اختزال نتائج البحث حسب عدة معايير مثل المكان و الراتب (شاهد الفيديو).

استمعوا

زبير الجازي

شارك
كلمات مفتاحية ، ، ،
فئة إقتصاد، انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيت

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
دجاج في قنّ كبير/Radio-Canada
لقطة شاشة أخذها أف بي آي للكندي عامر فتوحي/Radio-Canada
الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال/(Ben Stansall/Reuter)
الورقة النقديّة الجديدة من فئة العشرة دولارات كنديّة/Bank of Canada
إقتصاد، انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيتأكبر محرك في العالم للبحث عن شغل على الانترنتأرقام الأسبوع، تكنولوجيا وإنترنيت، رياضة، سياسةأرقام الأسبوع المنتهي يوم السبت 01-07-2017إقتصادأسبوع ارتفاع للدولار الكندي وتراجع لبورصة تورونتوإقتصاد، سياسةعيد كندا الـ150: أوتاوا استوردت أكثر من 70% من التذكاراتمجتمع، هجرة ولجوءالعطاءات والعمل الطوعي للوطنيْن، الأم والمُختار طوعاًمجتمعترودو يزور خيمة السكان الأصلييندولي، سياسةمشكلة اللاجئين المنسيةمجتمعكندا: احتفالات في ذكرى مرور 150 عاما على تأسيس الاتّحاديّةمجتمعالاحتفال بعيد كندا الوطني وسط إجراءات أمنية مشددةمجتمعاونتاريو: بيتزا خاصّة بعيد كندا المئة والخمسين

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية