أكبر محرك في العالم للبحث عن شغل على الانترنت

Google for Jobs، أكبر محرك في العالم للبحث عن الوظائف على الانترنت. وهي خدمة جديدة أطلقتها شركة جوجل لمساعدة الباحثين عن شغل.

ويتميز محرك البحث Google for Jobs بإحصائه لكافة الإعلانات المنشورة على الإنترنت بما فيها الإعلانات الموجودة على المواقع المعروفة مثل

Linked In

و

CareerBuilder

و

Monster

وهو عمل قام به بصفة جزئية بعض المواقع المختصة في البحث عن الشغل مثل الموقع الكندي

Eluta

و موقع

Indeed

ويقوم Google for Jobs بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و تاريخ ابحار المستخدم بإعداد سجل بطريقة آلية تسمح بأشعار بصفة آنية الباحث عن العمل عن فرص شغل شاغرة قد تلبى احتياجاته.

ويشتغل Google for Jobs بطريقة مبسطة على منوال محرك البحث جوجل ويمكن اختزال نتائج البحث حسب عدة معايير مثل المكان و الراتب (شاهد الفيديو).

زبير الجازي