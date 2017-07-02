من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبوصعب

من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبوصعب
Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

بلا حدود على الإنترنت ليوم الأحد 02-07-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأحد 2 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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برنامج بلا حدود من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

نقدّم من خلال البرنامج مجموعة من تقاريرنا الأسبوعيّة التي تتناول شؤونا متنوّعة، سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة.

مي أبو صعب تتناول في تقريرها الخلاف الكندي الأميركي حول خشب البناء الذي عاد من جديد إلى الواجهة.

فقد أعلنت وزارة التجارة الأميركيّة يوم الاثنين عن رسوم مضادّة للإغراق التجاري تصل نسبتها إلى  6،87 بالمئة على خشب البناء الكندي.

وتضاف تلك الرسوم إلى الرسوم التعويضيّة  التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب في نيسان ابريل الفائت 2017 على الشركات الكنديّة الخمس الكبرى  والتي تتراوح  نسبتها بين 3 بالمئة و24 بالمئة .

وتبلغ نسبة الرسوم التعويضيّة على صادرات الخشب الكندي 19،8 بالمئة.

وزير الموارد الطبيعيّة جيم كار ووزيرة الخارجيّة كريستيا فريلاند
وزير الموارد الطبيعيّة جيم كار ووزيرة الخارجيّة كريستيا فريلاند © PC/Adrian Wyld

ومن المتوقّع أن تُصدر الادارة الأميركيّة قرارا نهائيّا في تشرين الأوّل اكتوبر المقبل بشأن الرسوم الموحّدة  ما يعني أنّ قيمة الرسوم التي ستدفعها شركات صناعة الأخشاب قد تصل إلى  27 بالمئة إن جمعنا الرسوم التعويضيّة والرسوم المضادّة للإغراق.

وأكّد كلّ من وزير الموارد الطبيعيّة جيم كار ووزيرة الخارجيّة كريستيا فريلاند  أنّ "الحكومة الكنديّة تشعر بخيبة أمل عميقة" حيال القرار الأميركي بفرض "رسوم مضادّة للإغراق التجاري غير عادلة وعقابيّة ".

"سندافع بشدّة عن صناعة خشب البناء من خلال القضاء إن لزم الأمر ونتوقّع أن نفوز كما في الماضي قال الوزير جيم كار".

ولا بدّ من التذكير بأنّ الخلاف حول خشب البناء ليس جديدا ويعود إلى ثمانينات القرن الماضي.

وخرجت كندا رابحة في كلّ مرّة جرى فيها الاحتكام إلى القضاء لحلّ الخلاف.

وتتأثّر صناعة الأخشاب في كندا بالقرار الأميركيّ، وقد أعلنت الحكومة الفدراليّة في اوتاوا وعدد من حكومات المقاطعات عن عزمها على دعم هذا القطاع الحيويّ لمواجهة المضاعفات التي يؤدّي إليها فرض الرسوم .

وتصدّر كندا 87 بالمئة من غنتاجها من خشب البناء نحو الولايات المتّحدة.

حاكم بنك كندا ستيفن بولوتز (أرشيف)
حاكم بنك كندا ستيفن بولوتز (أرشيف) © CP/Adrian Wyld

كندا: هل دنا موعد رفع سعر الفائدة الأساسي؟

كثرت مؤخراً الإشارات الصادرة عن بنك كندا (المصرف المركزي) باقتراب رفع سعر الفائدة، وآخرُها يوم الأربعاء. ففي حديث مع محطة "سي ان بي سي" الأميركية الاقتصادية قال حاكم بنك كندا ستيفن بولوتز "يبدو وكأن تلك الاقتطاعات قد أدت وظيفتها"، في إشارة منه إلى تخفيض الفائدة الأساسية، التي تُعرف أيضاً بفائدة ليلة واحدة، من 0,75% إلى 0,50% في تموز (يوليو) 2015 بعد تخفيضها من 1% إلى 0,75% في كانون الثاني (يناير) 2015 بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني.

وكلام بولوتز يوم الأربعاء جعل الدولار الكندي يثب ويتجاوز يوم الخميس عتبة الـ77 سنتاً أميركياً، للمرة الأولى منذ شباط (فبراير) الفائت.

ومن المقرر أن يصدر بنك كندا في الثاني عشر من تموز (يوليو) المقبل قراراً حول سعر الفائدة الأساسي، الثابت على 0,50% منذ 15 تموز (يوليو) 2015.

هل بات من المؤكد، أو شبه المؤكد، أن بنك كندا سيرفع سعر الفائدة الأساسي؟ وفي حال رفعه ما سيكون الوقع على جيوب المستهلكين؟ وهل من خطوات يُنصح هؤلاء بالإقدام عليها حالياً من باب الحيطة؟ أسئلة طرحتُها على مدير المحافظ الاستثمارية في شركة "ماكدوغال، ماكدوغال وماكتير" (MacDougall MacDougall & MacTier) في مونتريال السيد بسّام القاضي.

دخان المعارك في الموصل
دخان المعارك في الموصل © Danish Siddiqui

معركة الموصل: بداية نهاية "الدولة الإسلامية"؟

سقوط الموصل القديمة مسألة أيام، بحسب قادة  الوحدات العراقية التي تحكم سيطرتها على آخر مواقع "الدولة الإسلامية" في العراق من ثلاثة محاور: المحور الشمالي حيث قوات الفرقة 16، محور الوسط حيث تشكيلات مكافحة الإرهاب ومحور الجنوب الذي تسيطر عليه الشرطة الاتحادية.

وكما في كل الحروب، فالسكان المدنيون يتحولون إما إلى رهائن وإما إلى دروع بشرية وهم في أوضاع يرثى لها جراء سوء التغذية وتعرضهم اليومي للقصف والخوف والقتل على أيدي المهاجمين والمدافعين على حد سواء.

آخر تطورات المعركة الحاسمة ومعاناة السكان المدنيين في التقرير التالي:

© ? Goran Tomasevic / Reuters

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