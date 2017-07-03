كندا: رئيس الحكومة في زيارة إلى ايرلندا

يتوجّه رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو إلى ايرلندا في زيارة رسميّة يلتقي خلالها برئيس الحكومة ليو فارادكار.

وتأتي الزيارة في إطار خروج بريطانيا من الاتّحاد الاوروبي المعروف بالبركسيت.

وقد تسلّم فارودكار مهمّه قبل نحو أسبوعين ليكون رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو أوّل من يلتقيه من زعماء العالم.

وتراقب ايرلندا باهتمام المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتّحاد الاوروبي .

ويقول المؤرّخ جيمس جاكسون الذي أقام في دبلن لمدّة طويلة إنّ رئيس الحكومة الجديد ليو فارودكار لاعب جديد يحمل التغيير في بلد معروف بمواقفه المحافظة.

ورغم أنّ كندا لا تلعب دورا في مفاوضات البركسيت، إلاّ أنّ فردريك ميران مدير مركز الدراسات و الأبحاث الدوليّة التابع لجامعة مونتريال يرى أنّ بإمكان جوستان ترودو إن أراد، أن يساهم فيها

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)