وينيبيغ: استعدادات لاستضافة الألعاب الكنديّة 2017

تستعدّ مدينة وينيبيغ عاصمة مقاطعة مانيتوبا لاستضافة الألعاب الكنديّة التي تسمرّ من 28 تمّوز يوليو حتّى 13 آب أغسطس 2017.

وباشر الفريق المنظّم للألعاب باستقبال المتطوّعين وتنسيق مواعيد مشاركتهم بالتطابق مع أوقات عملهم.

ومن المتوقّع أن يشارك 6000 متطوّع في الألعاب وأن يحصلوا على أوراق اعتمادهم والزيّ والتدريب الخاص بالألعاب.

"أمامنا مهلة شهر ونحن نعمل 6 أيّام في الأسبوع و12 ساعة في اليوم . والمشكلة أنّ عددا قليلا من المتطوّعين وصلوا إلى المركز حتّى الآن لاستلام أغراضهم قال مارسيل نورماندو من مركز استقبال المتطوّعين.

وأشار إلى أنّ الاقبال سوف يزداد وتوقّع أن يضطر الناس للانتظار لاستكمال معاملات التطوّع,

وتقول اليينا فروديت طالبة الطبّ إنّها ستعمل كمتطوّعة مع الفريق الطبّي خلال الألعاب.

"شاركت في مباريات رياضيّة كنديّة. وأعرف أنّه من المهمّ وجود المتطوّعين لتصبح هذه الأحداث ممكنة. وأعتقد أنّه آن الأوان لكي أعطي شخصيّا قالت فروديت.

وأعرب العديد من الاشخاص عن رغبتهم في الالتزام بالعمل التطوّعي مشيرين إلى الشعور بالارتياح الذي يؤدّي إليه.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)