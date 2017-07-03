خواطر في عيد كندا الـ150

الصحفي الكندي العراقي أكرم سليم © Facebook

ضيفي الأستاذ أكرم سليم صحفي كندي عراقي، يرأس تحرير مجلة "أكد" نصف الشهرية الصادرة في مدينة برامبتون في مقاطعة أونتاريو. وتمحور حديثي معه اليوم حول الذكرى السنوية المئة والخمسين لقيام الاتحادية الكندية.

ففي الأول من تموز (يوليو) من عام 1867 قامت أربع مقاطعات هي أونتاريو وكيبيك ونوفا سكوشا ونيو برونزويك (أو نوفو برونزويك) بإنشاء الاتحادية الكندية التي انضمت إليها تدريجياً فيما بعد المقاطعات والأقاليم الأخرى.

ماذا تعني كندا لأكرم سليم ابن العراق، بلد الرافديْن، وريث حضارات الأكاديين والسومريين والبابليين والأشوريين والكلدانيين والعرب؟ ماذا تعني له كندا التي يحمل جنسيتها واختارها موطناً جديداً له ولأفراد عائلته منذ نحو من عشرين عاماً؟