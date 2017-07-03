كندا: ورقة قيقب بشرية ضخمة في قلب وينيبيغ

قام نحو من 3600 شخص يرتدون قمصاناً حمراء بتكوين ورقة قيقب ضخمة في وسط وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا في غرب وسط كندا، عند الثامنة والنصف من صباح أمس الأول، السبت الأول من تموز (يوليو)، بمناسبة يوم كندا الوطني.

وبما أنه عيد كندا المئة والخمسين، أي الذكرى السنوية المئة والخمسين لقيام الاتحادية الكندية، كوّن أشخاص ارتدوا اللون الأبيض الرقم 150 عند أسفل ورقة القيقب البشرية.

مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة مانيتوبا في وينيبيغ (أرشيف) © Radio-Canada / Samuel Rancourt

وقامت بهذه المبادرة منظمة "دوانتاون وينيبيغ بيز" (Downtown Winnipeg Biz)، وهي من وزّع الألبسة على المشاركين في هذا الحدث.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة المذكورة تعمل على تكوين علم كندا بشري بمناسبة يوم كندا الوطني منذ عدة سنوات، لكنها هذه السنة استبدلت العلم بورقة القيقب التي تتوسطه.

(سي بي سي / راديو كندا)