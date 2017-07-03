تدشين خط جوي مباشر بين مونتريال والجزائر العاصمة

دشنت شركة الخطوط الجوية الكندية (Air Canada) أمس الأول خطاً جوياً مباشراً منتظماً بين مطار بيار إليوت ترودو الدولي في مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك وثانية كبريات مدن كندا، ومطار هوّاري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة. وتصادف هذا الحدث مع عيد كندا الـ150.

وقالت نائبة رئيس حكومة كيبيك ليز تيريو إن هذا الخط الجديد سيساهم "في إشعاع كيبيك في الخارج".

وسيقوم "روج" (Rouge)، فرع الطيران السياحي المنخفض التكلفة التابع للخطوط الجوية الكندية، بتأمين هذا الخط الجوي الجديد ثمان مرات أسبوعياً موزعة على أربع رحلات ذهاب وأربع رحلات إياب على متن طائرات من طراز "بوينغ 767-300 ER" تتسع لـ282 راكباً.

داخل مطار هوّاري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة (أرشيف) © PC / Sidali Djarboub

ومواعيد رحلات الذهاب من مونتريال هي أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والسبت عند الساعة 18:50، أما رحلات الإياب فأيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة والأحد عند الساعة 10:10 بتوقيت الجزائر.

يُشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تؤمّن خطاً جوياً مباشراً بين الجزائر العاصمة ومونتريال منذ حزيران (يونيو) 2007.

(موقع الخطوط الجوية الكندية / هافينغتون بوست المغرب)