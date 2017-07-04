التبادل الحرّ على جدول مباحثات ترودو في ايرلندا

أجرى رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو مباحثات في دبلن مع نظيره الايرلنديّ ليو فارادكار، تناول فيها الزعيمان مجموعة من الملفّات في طليعتها البيئة والتغيير المناخي والتعدّديّة والتبادل التجاري.

"لدى كلّ منّا علاقا ت مهمّة مع جارين كبيرين قرّرا السير في وجهتهما الخاصّة قال رئيس حكومة ايرلندا ليو فارادكار.

وتوافق ترودو وفارادكار في الرأي حيال ملفّ التبادل الحر في وقت تعتمد إدارة الرئيس ترامب سياسة حمائيّة وتجري بريطانيا مفاوضات حول خروجها من الاتّحاد الاوروبي.

ويضع فارادكار التبادل الحرّ في أولويّاته لا سيّما وأنّ ايرلندا عضو في اتّفاق التبادل الحرّ الكندي الأوروبي.

وكان البرلمان الاوروبي قد صوّت بالموافقة على الاتّفاق، ويبقى أن تصادق عليه برلمانات دول الاتّحاد الاوروبي.

كما أكّد ترودو وفارادكار أنّ مكافحة التغيير المناخي تندرج في أولويّاتهما.

وأكّد رئيس الحكومة الكنديّة على أهميّة التحاور بشأن التغيير المناخي وذلك قبل أيّام على موعد قمّة مجموعة العشرين التي تستضيفها هامبورغ في السابع والثامن من تمّوز يوليو 2017.

0راديو كندا الدولي/ راديو كندا)