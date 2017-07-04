كندا: احتمال دفع تعويض لعمر خضر

تعتزم الحكومة الكنديّة تقديم الاعتذار ودفع 10 ملايين دولار للكندي عمر خضر حسبما أفادت مصادر مقرّبة من الملفّ لوكالة اسوشيتد برس وصحيفتي تورونتو ستار وذي غلوب اند ميل.

ولكنّها لم تعط تفاصيل إضافيّة حول الاتّفاق الذي تمّ التوصّل إليه على ما يبدو الشهر الماضي.

واكتفى رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو الذي يقوم بزيارة لايرلندا بالقول إنّ الإجراءات القضائيّة مستمرّة منذ سنوات وهي على وشك الانتهاء.

وكان دنيس ادني محامي خضر قد وجّه نداء إلى ترودو في نيسان ابريل الفائت يطالب فيه الحكومة بالاعتذار من عمر خضر ودفع تعويض بقيمة 20 مليون دولار له.

المحامي دنيس ادني (إلى اليسار) وموكّله عمر خضر © PC / Jason franson/Canadian Press

"إن كان السيّد ترودو يسمعنا، أنتظر منك أن تقوم بما هو صحيح ومن الأفضل أن يكون ذلك في أقرب وقت قال المحامي دونيس ادني.

واعربت منظّمة "محامون بلا حدود: عن ارتياحها لاستعداد اوتاوا للتعويض على خضر.

يُذكر أنّ السلطات الأميركيّة اعتقلت خضر عندما كان في الخامسة عشرة من العمر بعد اعترافه بأنّه ألقى قنبلة على جنديّين أميركيّين في أفغانستان.

وتمّ نقله عام 2008 من معتقل غوانتانامو إلى سجن كندي بعد اعترافه بالتهم التي وجّهتها له لجنة عسكريّة اميركيّة بارتكاب جرائم حرب.

وتراجع فيما بعد عن اعترافاته مشيرا إلى أنّه أدلى بها تحت الضغط ليتمكّن من الخروج من غوانتانامو.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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