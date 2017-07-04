عمر خضر يتحدّث إلى الصحافيّين بعد إطلاق سراحه في أيّار مايو 2015

عمر خضر يتحدّث إلى الصحافيّين بعد إطلاق سراحه في أيّار مايو 2015
Photo Credit: PC/Nathan Denette

كندا: احتمال دفع تعويض لعمر خضر

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 4 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تعتزم الحكومة الكنديّة تقديم الاعتذار ودفع  10 ملايين دولار للكندي عمر خضر  حسبما أفادت مصادر مقرّبة من الملفّ لوكالة اسوشيتد برس وصحيفتي تورونتو ستار وذي غلوب اند ميل.

ولكنّها لم تعط تفاصيل إضافيّة حول الاتّفاق الذي تمّ التوصّل إليه على ما يبدو الشهر الماضي.

واكتفى رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو الذي يقوم بزيارة لايرلندا بالقول إنّ الإجراءات القضائيّة مستمرّة  منذ سنوات وهي على وشك الانتهاء.

وكان  دنيس ادني محامي خضر قد وجّه نداء إلى ترودو في نيسان ابريل الفائت يطالب فيه الحكومة بالاعتذار من عمر خضر ودفع تعويض بقيمة 20 مليون دولار له.

المحامي دنيس ادني (إلى اليسار) وموكّله عمر خضر
المحامي دنيس ادني (إلى اليسار) وموكّله عمر خضر © PC/Jason franson/Canadian Press

"إن كان السيّد ترودو يسمعنا، أنتظر منك أن تقوم بما هو صحيح ومن الأفضل أن يكون ذلك في أقرب وقت قال المحامي دونيس ادني.

واعربت منظّمة "محامون بلا حدود: عن ارتياحها لاستعداد اوتاوا للتعويض على خضر.

يُذكر أنّ السلطات الأميركيّة اعتقلت خضر عندما كان في الخامسة عشرة من العمر بعد اعترافه بأنّه ألقى قنبلة على جنديّين أميركيّين في أفغانستان.

وتمّ نقله عام 2008  من معتقل غوانتانامو إلى سجن كندي  بعد اعترافه بالتهم التي وجّهتها له لجنة عسكريّة اميركيّة بارتكاب جرائم حرب.

وتراجع فيما بعد عن اعترافاته مشيرا إلى أنّه أدلى بها تحت الضغط ليتمكّن من الخروج من غوانتانامو.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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فئة سياسة، مجتمع

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