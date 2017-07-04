نوع من أنواع العنف الأسري الذي تخصص الحكومة الكندية مبالغ للوقاية منه

نوع من أنواع العنف الأسري الذي تخصص الحكومة الكندية مبالغ للوقاية منه
Photo Credit: iStock

العنف على أساس الجنس: تمويل أقل لملاجىء الشمال

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 4 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أكّد ناشطون أن الشمال الكندي لا ينال حصة متساوية مع المناطق الكندية الأخرى حين توزيع الحكومة الكندية المساعدات المخصصة من قبلها لتخفيف حدة العنف المبني على الجنس مطالبين بأن لا تدفع هذه المساعدات حسب حجم سكان منطقة ما بل حسب حاجات هذه المنطقة.

وتقول المديرة العامة لYWCA  يلونايف ليدا فوللر إنها حين تذهب للمشاركة في لقاءات في ملاجىء أخرى في كندا يتم إعلامها أن هذه الملاجىء تم بناؤها أو تجديدها بفضل مبالغ مخصصة للتجديد وهنا تتساءل أين هي مخصصات ملاجىء الشمال.

أحد مظاهر العنف الأسري الذي تسعى الحكومة الكندية لمواجهته
أحد مظاهر العنف الأسري الذي تسعى الحكومة الكندية لمواجهته © CBC

يشار إلى أن الحكومة الفدرالية أعلنت عن التزامها بدفع مبلغ 89.9 مليون دولار على مدى سنتين في موازنة عام 2016 لبناء أو تجديد ملاجىء أو مساكن انتقال للأشخاص الراغبين الهرب من العنف الأسري.

وكان الاستثمار قد أقر أيضا ضمن الاستراتيجية الكندية للوقاية من العنف المبني على الجنس أو مواجهته التي أطلقت مؤخرا.

وكانت مقاطعة أونتاريو التي تعد 14 مليون نسمة قد حصلت على مبلغ 28 مليون دولار على سنتين بينما حصل كل إقليم من أقاليم الشمال الثلاثة على أقل من نصف مليون دولار للفترة نفسها.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)

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فئة سياسة، مجتمع

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