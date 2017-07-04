تعرفة النقل المخفضة: استفادة شريحة أوسع من الطلاب

اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر أيلول المقبل يستفيد الطلاب بدوام كامل مهما كان عمرهم من التعرفة المخفضة لبطاقة النقل المشترك OPUS

وكانت منظمات طلابية قد نددت منذ عدة سنوات بالتمييز الذي يصيب الطلاب في سن متقدمة ما يحرمهم من الاستفادة من التعرفة المخفضة للنقل المشترك التي يستفيد منها الأدنى سنا.

التذكير بضرورة تجديد بطاقة النقل المشترك © موقع راديو كندا

يشار إلى أنها النتيجة المنتظرة لسنوات من الجهد الذي بذلته منظمات طلابية للحصول على تعرفة مخفضة للطلاب من مختلف الأعمار التي كانت تنحصر الاستفادة منها للطلاب ما دون الخامسة والعشرين من العمر.

وتعتبر هذه المنظمات أن ثلث الطلاب كانوا محرومين من التعرفة المخفضة حين تنقلهم بوسائل النقل المشترك.

وكانت السلطة المحلية للنقل في مونتريال وضواحيها قد أعلنت عن التزامها بمشروع القانون 76 الذي تم اعتماده العام الماضي حول إدارة النقل المشترك في منطقة مونتريال.

يشار إلى أن التطبيق الجديد سيكلف إدارة النقل المشترك ما يقرب من 3.4 مليون دولار اعتبارا من فصل الخريف المقبل.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)