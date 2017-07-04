آمال مثلوثي: فنّانة شابّة وطموحات كبيرة

جمهور مونتريال على موعد مع الفنّانة التونسيّة آمال مثلوثي التي تقدّم حفلا في إطار مهرجان ليالي إفريقيا.

وليست هذه المرّة الأولى التي يستضيف فيها المهرجان الفنّانة الشابّة الملقّبة بصوت الثورة التونسيّة.

وسبق لآمال مثلوثي أن شاركت أيضا في مهرجانات اخرى في مونتريال من بينها مهرجان الفرانكوفولي ومهرجان العالم العربي.

وقد اصدرت هذه السنة ألبومها الثاني بعنوان "انسان" بعد البوم "كلمتي حرّة".

وأصبحت أغنية كلمتي حرّة نشيد ثورة الربيع، وغنّتها آمال مثلوثي خلال حفل توزيع جائزة نوبل للسلام في اوسلوعام 2015.

"الاهتمام بالجانب الانساني بابغ الأهميّة في يومنا هذا، وينبغي التركيز على الأمور الايجابيّة لدى الانسان في مواجهة الكراهية التي نراها في العالم قالت آمال مثلوثي".

وتنتقل مثلوثي بعد مونتريال إلى لبنان حيث تقدّم حفلا في 21 تمّوز يوليو الجاري في مهرجانات بيت الدين.

تنقّلت الفنّانة بين تونس واوروبا وتقيم حاليّا في نيويورك، وأكسبتها إقامتها في دول مختلفة خبرة ووعيا متزايدا للقضايا الاجتماعيّة بأبعادها المختلفة.

اجريت مقابلة مع آمال مثلوثي التي تحدّثت لإذاعتنا عن البومها الجديد وعن الفنّ الملتزم والتطوّر الذي طرأ على موسيقاها وعن مشاركتها في مهرجان ليالي افريقيا في مونتريال.