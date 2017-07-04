كندا: رائدا فضاء جديدان من ألبرتا ومن الجنسيْن

اختارت وكالة الفضاء الكندية رائديْ فضاء جديديْن كشف رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو عن هويتيْهما يوم السبت الأول من تموز (يوليو) خلال الاحتفالات بيوم كندا الوطني الـ150 في أوتاوا.

ورائدا الفضاء الكنديان الجديدان هما جيني سايدي وجوشوا كوتريك، والاثنان من مقاطعة ألبرتا في غرب البلاد.

وسايدي مهندسة دَرَست في جامعة ماكغيل في مونتريال وفي جامعة كامبريدج البريطانية التي أخذت تدرّس فيها قبل أن توظفها وكالة الفضاء الكندية.

أما كوتريك فكان لفتنانت كولونيل في سلاح الجو الكندي لحين اختياره من قبل وكالة الفضاء الكندية. وهو دَرَس في المعهد العسكري الملكي في كينغستون في أونتاريو وأيضاً في ولايتيْ فلوريدا وألاباما الأميركيتيْن.

المقر الرئيسي لوكالة الفضاء الكندية في سان هوبير في مقاطعة كيبيك © Agence spatiale canadienne

واستغرقت عملية التقييم لاختيار سايدي وكوتريك رائديْ فضاء جديديْن مدة سنة.

ومنذ تشكيل أول طاقم كندي لرواد الفضاء عام 1983 قامت كندا باختيار 12 رائد فضاء جديداً في ثلاث حملات تطوع. ولم تزل الغالبية العظمى من رواد الفضاء الكنديين، أسوة برواد الفضاء في دول أخرى، من الذكور.

(وكالة الصحافة الكندية)