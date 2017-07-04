كنديان من أصل خمسة يريان أن نفقات السكن بالغة الارتفاع

أظهر استطلاع أجرته شركة "إيكوس للأبحاث" (EKOS Research) أن كندييْن من أصل خمسة يريان أن نفقات السكن بالغة الارتفاع في بلدهم.

فقد رأى نحو من نصف المستطلَعين الذين يعتبرون أنفسهم إما فقراء أو ينتمون للطبقة العاملة أن نفقات السكن تتخطى إمكانياتهم، وشاطرهم هذا الرأي 38% من المنتمين للطبقة المتوسطة و37% من المنتمين للطبقة ما فوق المتوسطة.

وتتدنى هذه النسبة بصورة حادة لدى المقيمين في المدن الكبرى. فقد رأى 2% فقط من سكان فانكوفر المستطلَعين أن نفقات السكن مقبولة، وشاطرهم هذا الرأي 6% من سكان تورونتو المستطلَعين و11% من سكان كالغاري المستطلَعين و22% من سكان مونتريال المستطلَعين.

صورة لوسط مدينة فانكوفر (أرشيف) © PC / Albert Normandin

وتورونتو ومونتريال وفانكوفر وكالغاري هي على التوالي أكبر أربع مدن كندية من حيث عدد السكان.

وأُجري الاستطلاع بواسطة الهاتف بين الأول والتاسع عشر من حزيران (يونيو) الفائت، وشمل 5658 كندياً، وتبلغ نسبة هامش الخطأ فيه 1,3%، 19 مرة من أصل 20.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)