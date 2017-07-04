الكاتب والناشط أحمد داني رمضان متحدثاً في مسيرة الفخر لمثليي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً في فانكوفر العام الماضي.

الكاتب والناشط أحمد داني رمضان متحدثاً في مسيرة الفخر لمثليي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً في فانكوفر العام الماضي.
Photo Credit: Danny Ramadan / Wikipedia

أحمد داني رمضان اختار كندا ليعيش فيها بحُرية

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 4 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أحمد داني رمضان كاتب وصحافي وروائي سوري كندي، وناشط مثلي، ونال الأسبوع الفائت في فانكوفر التي يقيم فيها إحدى جوائز مجلة "المهاجر الكندي" (Canadian Immigrant) الخمس والعشرين التي مُنحت لمهاجرين في كل أنحاء كندا تقديراً لعطاءاتهم، استناداً إلى أصوات الناس وبرعاية "رويال بنك أوف كندا" (Royal Bank of Canada)، أكبر المصارف الكندية.

وتقول الشهادة التي نالها أحمد داني رمضان وتحمل توقيع وزير الهجرة الكندي إنه اختير لهذه الجائزة لـ"روح القيادة المثالية" التي يتمتع بها ولأنه يعطي "كل الكنديين الفرصة للتشارك في مختلف الثقافات والتقاليد التي تبني كندا قوية ولتقديرها".

أحمد داني رمضان في صورة له في فانكوفر
أحمد داني رمضان في صورة له في فانكوفر © www.canadianimmigrant.ca

وتفيد نبذة عن السيد رمضان منشورة في ملف مخصص لهذه الجائزة على موقع "المهاجر الكندي" إنه اختار كندا موطناً جديداً له عام 2014، مفضلاً إياها على أوروبا لأنه كان على يقين أن بإمكانه بناء مستقبل لنفسه فيها.

كما تقول الصفحة المخصصة له إنه لجأ إلى كفاءاته كصحافي في لبنان الذي نزح إليه بسبب الحرب في وطنه سوريا للفت الانتباه إلى كفاح اللاجئين السوريين من مثليي الجنس.

وهنا في كندا كان أحمد داني رمضان القائد الأكبر (Grand Marshal) لمسيرة الفخر لمثليي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً في فانكوفر (Vancouver Pride Festival) العام الماضي. وهو سيكون من قادة هذه المسيرة في نسخة العام الحالي في آب (أغسطس) المقبل.

حاورتُ أحمد داني رمضان، أو داني رمضان كما يفضِّل أن يُدعى، حول اختياره كندا موطناً جديداً له وحول الماضي في الوطن الأم والمستقبل الذي يطمح إليه في الوطن الجديد.

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