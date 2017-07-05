شريط فيديو ظهرت فيه مجموعة من المصلّين المسلمين في حديقة الحيوانات/ YouTube

شريط فيديو ظهرت فيه مجموعة من المصلّين المسلمين في حديقة الحيوانات/ YouTube

بارك سافاري: إعتذار مردّه إلى حريّة الأديان

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 5 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قدّمت إدارة حديقة الحيوانات بارك سافاري Parc Safari الواقعة في مدينة همنغفورد في  جنوب كيبيك الاعتذار من أن تكون "حريّة الأديان قد أساءت إلى البعض"، وندّدت بالتعليقات الحاقدة والعنصريّة التي تتلقّاها منذ مدّة.

وجاء الاعتذار بعد انتشار شريط فيديو  مدّته 46 ثانية على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدد من المسلمين وهم يؤدّون الصلاة مستخدمين مكبّرا  للصوت داخل حديقة الحيوانات خلال زيارتهم لها.

"بعد انتشار شريط الفيديو ومدّته 48 ثانية، يبدو أنّ وجود المجموعة في الحديقة أساء إلى البعض، من الموجودين وغير الموجودين فيها في ذلك اليوم. ويأسف بارك سافاري أن تكون حريّة الأديان قد اساءت إلى البعض. ولم يكن هذا هو المقصود في أيّ حال، كتبت إدارة الحديقة في رسالة نشرتها على موقع فيسبوك يوم أمس الثلاثاء".

والحديقة مفتوحة للجميع بغضّ النظر عن الجنسيّة والدين واللون والعرق والتوجّه الجنسي كما قالت الإدارة.

زوّار يتنقّلون بسيّارتهم بين الحيوانات في حديقة الحيوانات بارك سافاري/(Parc Safari/Facebook)

زوّار يتنقّلون بسيّارتهم بين الحيوانات في حديقة الحيوانات بارك سافاري/(Parc Safari/Facebook)

وأشارت إلى أنّها تلقّت طلبا  يوم الأحد الفائت من جمعيّة المسلمين الكنديّين لحجز مساحة في الحديقة.

وأضافت بأنّه كان لدى المجموعة جهاز صوتي ولكنّه لم يكن موصولا بجهاز الحديقة.

"كلّ القواعد والأصول كانت محترمة من قبل المجموعة . ولو حصل العكس، لكانت قد طُردت من الحديقة كما يحصل مع كلّ المجموعات المخالفة حسبما ورد في بيان إدارة بارك سافاري".

وأضاف  البيان بأنّ "بارك سافاري لا يقبل بأيّة دعوات للكراهية أو تعابير غير لائقة على شبكاته الاجتماعيّة أو على هاتفه أو موقعه".

وكان عدد من المتنزّهين في بارك سافاري قد انتقدوا حديقة الحيوانات ودعوا إلى مقاطعتها في حين شكرالبعض  لها ردّها على ما حصل.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

شريط فيديو من حديقة الحيوانات بارك سافاري

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