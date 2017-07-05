جوستان ترودو يوجه كلمة للطلاب في اسكتلاندا

أكّد رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو خلال توجيهه كلمة للخريجين في جامعة إدنبرة في اسكتلندا أن كندا واسكتلندا تشاركان حاليا في العديد من الأولويات والقيم.

جاء ذلك خلال لقاء بروتوكولي مع دفعة من خريجي الجامعة تسلم خلاله دكتوراه فخرية وألقى كلمة في الخريجين قبل أن يتوجه للقاء ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية.

جوستان ترودو يشيد بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي © ? Eric Vidal / Reuters

ووجه ترودو في كلمته بالإضافة للحديث عن المستقبل الذي ينتظر الخريجين وفرص العمل التي ستتوفر لهم في أعقاب تخرجهم وانخراطهم في سوق العمل نداء خاصا للاسكتلنديين مشيرا إلى أن ما يقرب من 15% من الكنديين هم من أصول اسكتلندية لذا فهم يشاركون حاليا بعدد كبير من القيم المشتركة.

كما تناول رئيس الوزراء الكندي في كلمته قضية البيئة منوها بالاتفاق الاقتصادي التجاري الشامل الموقع من قبل الاتحاد الأوروبي في شهر فبراير شباط الماضي.

وأعرب عن شكره باسم الشعب الكندي للشعب في اسكتلندا معتبرا إياه شريكا قويا في هذه الفترة من التغييرات الشاملة.

هذا ويتوجه ترودو بعد زيارته للجامعة حيث تسلم الدكتوراه الفخرية للقاء ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية في مقر الإقامة الصيفية للعائلة الملكية في قصر هوليرود.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)