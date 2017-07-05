إعلان ضد العنصرية في سسكتشوان مثير للجدل

أثار إعلان يشكل جزءا من حملة دعائية تنظمها بلدية مدينة سسكتون ضد العنصرية جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويمثل الإعلان رجلا أبيض يقول:

"يجب أن أعترف بأن لي امتيازات وتصرفات عنصرية"

هذا الإعلان يشكل جزءا من مبادرة لبلدية المدينة تحت عنوان I Am the Bridge

تقارير عن استفحال التمييز العنصري في سسكتون © Ici Radio-Canada

وكانت منظمات لمساعدة المهاجرين الواصلين حديثا والمدافعين عن الإعلان ومسؤولي المدينة قد أكّدوا بأن المناقشات والمناظرات ضرورية على هذا الصعيد.

من جهته، رئيس جالية الأفارقة الناطقين بالفرنسية في سسكتشوان تريفور كاكونز أعرب عن عدم استغرابه أن يكون هذا الإعلان قد تسبب بإزعاج بعض الأشخاص.

واعتبر كاكونز أن العنصرية تبقى من المحظورات "التابو" رغم الجهود المبذولة لمحاربتها.

من جهته، اعتبر علي أبوكار مدير جمعية لمساعدة المهاجرين الواصلين حديثا بأنه من الضروري مناقشة الموضوع رغم كونه يسبب إزعاجا للبعض.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)