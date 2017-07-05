الكندي الليبي طاهر ابو مييز: كندا بلد الفرص السانحة

يوم وصل طاهر أبو ميز من وطنه الأم ليبيا إلى كندا في مطلع الثمانينات، كان ذلك بهدف الدراسة.

فقد جاء في إطار بعثة طلاّبيّة ودرس اللغة الانكليزيّة وتخصّص بعدها في الالكترونيّات.

ولكنّ فترة الركود الاقتصادي التي مرّت بها كندا في تلك الفترة حالت دون حصوله على عمل في مجال اختصاصه.

وسعى الشاب النشيط لكسب رزقه من خلال الانخراط في مجال المطاعم وبدأ من أسفل السلّم.

فقد عمل كسائق لوصيل البيتزا لدى أحد المطاعم، وانتقل بعد ذلك إلى إعداد البيتزا وبيعها، وتطوّرت خبرته مع الوقت فقرّر أن يفتح محلاّ على حسابه لبيع البيتزا.

وحقّق طاهر أبو ميز النجاح، وأحبّ أن يردّ الجميل لكندا، فقام بمبادرة بمناسبة العيد الوطني، جمعت بين الاحتفال وعمل الخير في آن.

فقد حضّر قطعة كبيرة الحجم من البيتزل على شكل علم كندا الذي تتوسّطه ورقة القيقب.

وقدّم البيتزا لمركز للمشرّدين في مدينة وندسور في مقاطعة اونتاريو حيث يقيم وحيث يوجد المحلّ الذي يملكه، بيتزا أركاتا.

اجريت مقابلة مع طاهر أبو ميز سألته فيها عن مسيرة الهجرة وعن مبادرته في عيد كندا الوطني.