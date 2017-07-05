عمر خضر إلى اليمين مع محاميه دنيس إدني إلى يسار الصورة

عمر خضر إلى اليمين مع محاميه دنيس إدني إلى يسار الصورة
Photo Credit: ason Franson/Canadian Press

ملف عمر خضر: تباين في المواقف من الاعتذار والتعويض

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الأربعاء 5 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تعتزم الحكومة الكندية برئاسة جوستان ترودو تقديم اعتذار بالإضافة لدفع تعويض مالي بقيمة عشرة ملايين ونصف مليون دولار للكندي من أصل مصري عمر خضر عن سوء المعاملة التي كان ضحية لها في سجن غوانتانامو الأميركي في كوبا.

يشار إلى أن عمر خضر الذي يبلغ الآن الثلاثين من العمر اعترف بأنه قتل جنديا أميركيا في عام 2002 في أفغانستان وسجن مدة عشر سنوات في سجن غوانتانامو الأميركي في كوبا.

المحكمة الكندية العليا أقرت بأن الحكومة الكندية لم تحترم تعهداتها إزاء أحد مواطنيها وأنها أي الحكومة قد تكون ضالعة في الانتهاكات التي كان عمر خضر ضحيتها من قبل الأميركيين.

جوستان ترودو إلى اليسار مع رئيس حكومة إيرلندا ليو فرادكار في دبلن يرد على أسئلة الصحافيين
جوستان ترودو إلى اليسار مع رئيس حكومة إيرلندا ليو فرادكار في دبلن يرد على أسئلة الصحافيين © Clodagh Kilcoyne

وحول عزم الحكومة الكندية على تقديم اعتذار ودفع تعويض لعمر خضر لطي صفحة قانونية امتدت طويلا اكتفى جوستان ترودو حين وجوده في زيارة لإيرلندا بالقول بأن الإجراءات القضائية مستمرة منذ عدة سنوات وأن هذه الإجراءات باتت قريبة من نهايتها حسب ما ذكرت بعض الصحف.

يشار إلى أن المحكمة الكندية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في كندا أعلنت بعد مناقشات كبيرة بأن الحكومة الكندية انتهكت حرية وسلامة عمر خضر.

يشار إلى أن عمر خضر اعترف بخمس تهم موجهة إليه من بينها اقتراف جريمة حرب ليتمكن من مغادرة سجن غوانتانامو.

آن سانت ماري من منظمة العفو الدولية كندا
آن سانت ماري من منظمة العفو الدولية كندا

من بين المدافعين بحماسة والمؤيدين لموقف الحكومة الكندية برئاسة جوستان ترودو التي تعتزم تقديم اعتذار ودفع تعويض مالي بقيمة عشرة ملايين ونصف مليون دولار لعمر خضر عن سنوات السجن والتعذيب الذي كان ضحية له منظمة العفو الدولية أمنستي أنترناسيونال التي تعتبر إنه مهم بالنسبة إليه أي عمر خضر هذا الانقلاب في موقف الحكومة

النائب عن حزب المحافظين بيار بول هوس
النائب عن حزب المحافظين بيار بول هوس © Radio Canadá

يشار إلى أن موقف الحكومة الكندية الذي اعتبره البعض انتصارا اعتبره حزب المحافظين وهو حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي بلسان النائب عنه بيار بول هوس تعديا على حقوق دافع الضريبة الكندي.

من جهته، طلب دون ويندر محامي أرملة الجندي الأميركي القتيل كريستوفر سبير أن تدفع الحكومة الكندية كامل مبلغ التعويض لعائلة الجندي الأميركي القتيل وجندي أميركي آخر جريح بدل إعطاء هذا المبلغ لعمر خضر.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)

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