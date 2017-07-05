هل أثّرت ضريبة الـ15% الإضافية على استثمارات الأجانب في سوق تورونتو العقارية؟

صدرت أمس بيانات عقارية على مستوى مقاطعة أونتاريو أفادت أنه في الشهر الذي تلى إعلان حكومة المقاطعة فرضَ ضريبة عقارية إضافية نسبتها 15% على الشارين الأجانب في تورونتو، وتحديداً في الفترة الممتدة بين 24 نيسان (أبريل) الفائت و26 أيار (مايو)، كان ما نسبته 4,7% فقط من إجمالي صفقات البيع العقارية البالغ عددها 18282 في المنطقة التي تُعرف بـ"حَدوة الحصان الذهبية الكبرى" (Greater Golden Horseshoe) من حصة شارين أجانب.

الوكيل العقاري في تورونتو الكبرى أحمد أمين حامد علي © Facebook

وتقع تورونتو الكبرى ضمن المنطقة المذكورة التي تبلغ مساحتها نحواً من 31,5 ألف كيلومتر مربع ويقيم فيها نحوٌ من 9,25 ملايين نسمة، أي ربع سكان كندا.

لكن من غير الواضح ما إذا كانت ضريبة الـ15% الإضافية التي بدأ تطبيقها في "حَدوة الحصان الذهبية الكبرى" في 20 نيسان (أبريل) الفائت قد أثّرت على الشارين الأجانب في هذه المنطقة، لأنها المرة الأولى التي تصدر فيها مقاطعة أونتاريو بيانات من هذا النوع، فلا مجال إذاً للمقارنة مع بيانات سابقة.

مزيد من الأضواء حول هذا الموضوع في الحديث الذي أجريته مع الوكيل العقاري في تورونتو الكبرى السيد أحمد أمين حامد علي، وهو كندي من أصل مصري.